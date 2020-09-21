سواريز يفسخ عقده مع برشلونة
كشفت تقارير إعلامية يوم الاثنين أن برشلونة الإسباني ومهاجمه الأورغوياني لويس سواريز اتفقا على فسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي، وذلك تمهيداً لانتقاله إلى أتلتيكو مدريد كلاعب حر.
وخرج سواريز من قائمة برشلونة في المباريات الودية التي أعقبت حضور المدرب الجديد رونالد كومان، إذ أبعده الهولندي من مباريات ناستيك، جيرونا، وإليتشي إلى جانب زميله أرتورو فيدال الذي وصل يوم الأحد إلى مدينة ميلان الإيطالية للتوقيع مع إنتر.
وقالت إذاعة "راك1" الكاتالونية إن برشلونة اتفق مع سواريز على دفع جزء من مستحقاته المالية التي كان يطالب بها والبالغة 14 مليون يورو، تمثل رواتبه للموسم الأخير من عقده مع النادي، وهو ما وافق عليه اللاعب لتسهيل خروجه إلى أتلتيكو مدريد واللعب تحت إمرة الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وكان سواريز قد خضع إلى اختبارات في اللغة الإيطالية للحصول على جواز السفر الذي يتيح له اللعب مع يوفنتوس كلاعب مواطن، إلا أن العملية تحتاج قتاً طويلاً، وهو ما دفع النادي المتوج ببطولة الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية إلى استبعاده من حساباته في الفترة الحالية.
وانتقل سواريز إلى برشلونة في صيف 2014 قادماً من ليفربول الإنجليزي، وحقق مع الفريق بطولة الدوري الإسباني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.
وكالات
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