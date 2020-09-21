عبد الله السعيد يعود لقيادة بيراميدز أمام حرس الحدود في الدوري

وغاب عبد الله السعيد عن مباريات بيراميدز السابقة بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل بيراميدز كاملا كالآتي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد.
خط الهجوم: جون أنطوي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد الشناوي - إيريك تراوري - طارق طه - إبراهيم حسن - محمد فتحي - عمر العيوني- محمد عطوة.
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