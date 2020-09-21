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ثنائي الأهلي.. سموحة يتخطى المصري بهدفي صلاح محسن وناصر ماهر

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أحرز صلاح محسن لاعب نادي سموحة هدف تقدم فريقه في الدقيقة "46"، عقب إرسال الهاني سليمان كرة طولية من منطقة جزاء سموحة لتصل لـ حسام حسن في منتصف الملعب فمررها برأسه لصلاح محسن الذي انفرد بها الحارس أحمد مسعود ثم سدد الكرة على يسار الحارس داخل الشباك.
وفي الدقيقة 91"، تمكن ناصر ماهر لاعب نادي سموحة من إحراز الهدف الثاني في شباك المصري من خلال عدة تمريرات قصيرة بين لاعبي سموحة لتصل الكرة لأحمد حسن مكي داخل منطقة الجزاء مررها الأخير للخلف لناصر ماهر الذي سددها مباشرة على يسار الحارس أحمد مسعود.

وواصل أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة تحقيق الانتصارات المتتالية منذ توليه قيادة الفريق ليتواجد في المركز الخامس من جدول تريتب الدوري المصري برصيد 39 نقطة بينما تواجد المصري في المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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