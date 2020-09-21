عمرو جمال يقود طلائع الجيش لفوز غال على دجلة بهدف نظيف في الدوري

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، فوزا غاليا أمام ضيفه وادي دجلة فى المباراة التى جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ، فى إطار مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز. سجل عمرو جمال هدف طلائع الجيش فى الدقيقة 38 من زمن المباراة، مستغلا تمريرة بينية حولها لهدف في شباك نادي وادي دجلة. الفوز رفع رصيد طلائع الجيش الى 33 نقطة فى المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 27 فى المركز السادس عشر .

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