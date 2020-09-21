وتقدم الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧ وحافظ علي تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهي بنتيجة ٢٥-١٦ وواصل اكتساحه للأبيض فى الشوط الثالث والفوز بنتيجة ٢٥-٢٢ .
ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع فريق طلائع الجيش فى نهائي البطولة الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.
وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس تلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طائرة رجال الأهلي تكتسح الزمالك 3\0 وتتأهل لنهائي كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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