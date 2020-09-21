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طائرة رجال الأهلي تكتسح الزمالك 3\0 وتتأهل لنهائي كأس مصر

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حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثاني  فوزا غاليا علي الزمالك بنتيجة ٣-٠ فى عدد الأشواط في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.

وتقدم الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧ وحافظ علي تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهي بنتيجة ٢٥-١٦ وواصل اكتساحه للأبيض فى الشوط الثالث والفوز بنتيجة ٢٥-٢٢ .

ومن المقرر أن يلتقي  فريق الأهلي مع فريق طلائع الجيش فى نهائي البطولة الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس تلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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