نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مفاجأة غير متوقعة.. راكيتيتش يعتزل اللعب الدولي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة السابق وإشبيلية الإسباني الحالي، اعتزاله اللعب الدولي في خطوة مفاجئة للغاية لجميع عشاق اللاعب.
وقال راكيتيتش /32 عاما/ في تصريحات لموقع الاتحاد الكرواتي على الإنترنت :"وداع المنتخب هو أصعب قرار اتخذته في مسيرتي الاحترافية. لكنني شعرت بأنه الوقت المناسب."
وأضاف :"أنا مقتنع بأننا لا يزال لدينا منتخب رائع أمامه مستقبل مشرق. أتمنى التوفيق لأصدقائي وزملائي في التحديات المقبلة."
وشارك راكيتيتش، المولود في سويسرا، في 106 مباريات مع المنتخب الكرواتي سجل خلالها 15 هدفا.
وكان راكيتيتش من العناصر البارزة في المنتخب خلال مشواره في كأس العالم 2018 بروسيا عندما وصل الفريق إلى النهائي قبل أن يخسر أمام نظيره الفرنسي 2 / 4 .
وبعد أن قضى ستة أعوام ضمن صفوف برشلونة، عاد راكيتيتش إلى أشبيلية، الذي لعب له من قبل بين عامي 2011 و2014 .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في مفاجأة غير متوقعة.. راكيتيتش يعتزل اللعب الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.