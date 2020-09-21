نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد يحقق فوز مثير على الاتصالات في المقال التالي
حيث انتهي الشوط الأول بتقدم الاتصالات بهدفين دون مقابل، ونجح السكة في قلب الطاولة بالشوط الثاني باحرازه ثلاث أهداف.
أحرز هدفي الاتصالات كلا من محمد بهاء والافريقي سولي، بينما سجل ثلاثية السكة، كلا من، عبد العليم السيد ومحمد عارف (توتي) وفوزي الكاشف.
ويستعد السكة لمواجهة بنها ودياً الخميس المقبل على ملعب بنها، بينما يواجه الاتصالات منتخب الشباب ودياً الخميس المقبل على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
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