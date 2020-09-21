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السكة الحديد يحقق فوز مثير على الاتصالات

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور على نظيره المصرية للاتصالات الذي يقوده هاني العقبي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة الودية المثيرة، التى جمعت الفريقين على ملعب السكة الحديد، وذلك ضمن استعدادات الفريق لاستئناف دورى القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.

حيث انتهي الشوط الأول بتقدم الاتصالات بهدفين دون مقابل، ونجح السكة في قلب الطاولة بالشوط الثاني باحرازه ثلاث أهداف.

أحرز هدفي الاتصالات كلا من محمد بهاء والافريقي سولي، بينما سجل ثلاثية السكة، كلا من، عبد العليم السيد ومحمد عارف (توتي) وفوزي الكاشف.

ويستعد السكة لمواجهة بنها ودياً الخميس المقبل على ملعب بنها، بينما يواجه الاتصالات منتخب الشباب ودياً الخميس المقبل على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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