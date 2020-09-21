نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميت خاقان يفوز على ميت خلف ويواجه تلا وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم، بنادي ميت خاقان، الفوز على ملعبه، على حساب نظيره فريق ميت خلف، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة الودية التي أقيمت الإثنين، بملعب ميت خاقان، استعدادا لعودة مباريات القسم الثالث.

سجل هدفي ميت خافان أسامة رمضان، ومحمد حله، بينما جاء هدف ميت خلف عن طريق اللاعب

ومن المقرر أن يحل ميت خاقان ضيفا على فريق مركز شباب تلا، يوم الخميس المقبل، كما سبحل ميت خلف ضيفا على بلبيس في مواجهة ودية.