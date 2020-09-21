نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميت خاقان يفوز على ميت خلف ويواجه تلا وديا في المقال التالي
سجل هدفي ميت خافان أسامة رمضان، ومحمد حله، بينما جاء هدف ميت خلف عن طريق اللاعب
ومن المقرر أن يحل ميت خاقان ضيفا على فريق مركز شباب تلا، يوم الخميس المقبل، كما سبحل ميت خلف ضيفا على بلبيس في مواجهة ودية.
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