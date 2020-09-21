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أستون فيلا يتقدم على شيفيلد بهدف في البريميرليج

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تقدم نادي أستون فيلا على نظيره شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن سجله كونسا في الدقيقة 63 برأسية رائعة، ليمنح فريقه التقدم.

ويلعب شيفيلد يونايتد بنقص عددي منذ الدقيقة 12 بطرد مدافعه إيجان.

ويشارك محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع فريقه أستون فيلا في مباراة اليوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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