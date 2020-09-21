"تأثير الأهلي مستمر".. جاريدو يكشف لـ دوت الخليج حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

وتابع : " تواصل معي وكلاء فقط وعرضوا عليّ تدريب نادي الزمالك ولم يتواصل معي أحد من مسئولي النادي".
يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى اقتراب جاريدو من تولي تدريب نادي الزمالك خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن الفريق مؤخرًا إلى نادي التعاون السعودي.
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