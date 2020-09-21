بيراميدز يتقدم على حرس الحدود بهدف أنطوي في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق بيراميدز علي حرس الحدود بهدف وحيد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ 28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 37 عن طريق جون انطوي من تسديدة قوية فشل حارس مرمي حرس الحدود فى التصدي لها .

وكرم نادي بيراميدز، النجم الغاني جون أنطوي، هداف فريق الكرة بمناسبة دخوله نادي المائة، وتسجيل أكثر من 100 هدف في تاريخ مشاركاته مع الأندية بالكرة المصرية.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 48 نقطة ، بينما يأتي حرس الحدود فى المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة .