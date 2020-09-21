مرتضى منصور يستقبل وفدا من نادي سيمبا التنزاني

استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مساء اليوم بمقر النادي وفدا من نادي سيمبا التنزاني مكونا من باربارا جونزاليس المدير التنفيذي واريك نامبي المدير العام وديانا مدير مكتب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. ورحب منصور بوفد نادي سيمبا وأشاد بالعلاقات المتميزة بين الزمالك والأندية الأفريقية. وقام رئيس نادي الزمالك بتسليم درع النادي وشعاره للضيوف فى حضور هانى زادة واللواء علاء مقلد عضوي مجلس إدارة النادي. وقام الوفد التنزاني بجولة داخل النادى تفقدوا فيها المنشآت الرياضية والاجتماعية والتي وصفوها بأنها تفوق الخيال.

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