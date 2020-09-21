مرتضى منصور يستقبل وفدا من نادي سيمبا التنزاني

ورحب منصور بوفد نادي سيمبا وأشاد بالعلاقات المتميزة بين الزمالك والأندية الأفريقية.
وقام الوفد التنزاني بجولة داخل النادى تفقدوا فيها المنشآت الرياضية والاجتماعية والتي وصفوها بأنها تفوق الخيال.
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