لعنة الزمالك .. كارتيرون يتأخر مع التعاون أمام الشارقة الإماراتي

تقدم نادي الشارقة الإماراتي علي نظيره نادي التعاون السعودي بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق سيف راشد في الدقيقة 45 لفريقه التعاون. ويحتل نادي التعاون المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد خسارته الجولة الماضية أمام بيرسبوليس الإيراني. ويدرب الفرنسي باتريس كارتيرون فريق التعاون بعد فسخ عقده مع فريق الزمالك.

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