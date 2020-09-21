إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز على بولونيا 2-0 في الدوري الإيطالي

قاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه ميلان للفوز على نظيره نادي بولونيا بهدفين نظيفين في ختام الجولة الأولى لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح إبراهيموفيتش التسجيل لميلان في الدقيقة 36 برأسية رائعة بعد عرضية من الجانب الأيسر لزميله ثيو هيرنانديز.

وفي الدقيقة 51، تحصل إسماعيل بن ناصر لفريقه ميلان، حولها إبراهيموفيتش بنجاح لهدف ثان للروسينيري، ليقودهم لتحقيق أول 3 نقاط في بطولة الدوري.

وبذلك الفوز احتل ميلان المركز الرابع برصيد 3 نقاط، فيما توقف رصيد بولونيا بدون نقاط في المركز السابع عشر.