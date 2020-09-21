أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أنه كان السبب المباشر في تواجد احمد سيد زيزو ضمن صفوف الابيض.
وقال السيد في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "عندما كنت مديرا فنيا للمنيا، تحدث معي احد الاشخاص لكي اضم لاعب ليس له ناد الى تدريباتي".
وأكمل: وعندما سألت عنه قال لي انه محترفا في البرتغال لكنه متواجد في مصر ويريد التدريب.
وكشف: عندما رأيته أبهرني، شعرت بفارق كبير بينه وبين لاعبي فريقي، فعرضت عليه اللعب للزمالك واكد لي ان لديه مشكلة مع فريقه البرتغالي".
وأتم: يحسب لأمير مرتضى منصور انهاء اجراءات ضم زيزو لانه من تصدر الصورة، وأنهى كل شىء معه ومع فريقه، كانت مخاطرة كبيرة، خاصة ان زيزو لم يكن لاعب معروف.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طارق السيد: أنا من رشح زيزو لـ الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.