مثالي لتدريب الزمالك.. ميدو: المنتخب كان "هيتكشف" لو غيّر طريقة كوبر

أكد أحمد حسام ميدو أن طريقة هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق، كانت الأنسب لقيادة الفراعنة بدليل وصول المنتخب لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "طريقة كوبر كانت الأنسب لمنتخب مصر ولو كانت الطريقة تغيرت كان المنتخب هيشيل الطين".

أضاف: "منتخب مصر لم يمتلك اللاعبين القادرين على اللعب بشكل هجومي والتحول الهجومي المميز لذلك كانت طريقة كوبر هي الأنسب".

واختتم حديثه قائلا: "كوبر خيار مثالي لتدريب الزمالك في حال لم يتول باتشيكو المهمة الفنية للفريق".