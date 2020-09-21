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ميدو ينصح مرتضى منصور بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر

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نصح أحمد حسام ميدو، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتعاقد مع باتشيكو أو هيكتور كوبر لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "أنصح مرتضى منصور بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر؛ فالزمالك في حاجة إلى مدرب يعتمد على الهجمة المرتدة".

وأضاف "باتشيكو منظم للغاية خاصة على المستوى الدفاعي وكذلك كوبر وكارتيرون كان يلعب بتلك الطريقة والهوية في المباريات الكبرى".

واختتم حديثه قائلا: "لاعبو الزمالك على اقتناع تام بأن الفوز في المباريات الكبرى يأتي من خلال تلك الهوية التي تعتمد على الهجمات المرتدة لذلك نصيحتي لمجلس الزمالك أن يتعاقد مع باتشيكو أو كوبر".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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