نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أهداف مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements فاز ميلان على ضيفه بولونيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإيطالي.

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