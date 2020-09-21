جينيس يفوز على الصيد وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق جينيس بقيادة محمد خميس، في الفوز على الصيد في عقر داره، بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل.

أحرز هدفين جينيس كلا من أحمد سعيد (ريشة)، وكريم ناصر.

وصرح المدير الفني لجينيس، خميس محمد، بانه سعيد بالفوز على الصيد فى عقر داره، وانه مطمئن على أداء الفريق، والاداء في تحسن مستمر من مباراة إلى أخرى، وسنقاتل فى المباريات المتبقية بالدوري، من أجل البقاء بالقسم الثالث للموسم الجديد.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة جولدي، على ملعب الأخير، ويحتل جينيس المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، ويستعد لمواجهة أوسيم الأربعاء، وشبرامنت الخميس