نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين بتسلح ب20 لاعب في فندق الجامعة قبل مواجهة النجوم في المقال التالي
وتضم قائمة الفريق المنوفي، كلا من، أحمد المحرات، أمير نعمان، خالد مسعد، محمود حميد، أيمن العادلي، مصطفى زيكو، محمد عزت، طلبة محمد، محمود شعلان، أيمن سعد، محمد خالد، فوفانا، محمد ابو طالب، اسلام محمد، مصطغى هاني، شريف مجدي، أحمد صادق ميدو، أحمد الشرقاوي، أحمد أمين، أحمد سامي.
واستبعد المدير الفني، يوسف علاء، ومحمد شعراوي، وسيسية، ومحمد منصور، ومصطفى شلبي، ووائل علي، وعمرو زينهم، وعمرو ثابت، ومحمود مقلد، ومحمد رمضان، بجانب غياب محمد سعيد شيكا للإيقاف، ومصطفى حافظ، وحمد محمد، للإصابات.
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