نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي على أعتاب برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني توصل لإتفاق مع مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل التعاقد مع مدافعه الإسباني إيريك جارسيا.
وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير أن الناديين الإسباني والإنجليزي إتفقا على أن ينتقل النجم الإسباني إلى برشلونة مقابل 18 مليون يورو.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الإعلان الرسمي عن انتقال جارسيا إلى برشلونة لن يتم حتى يجد مانشستر سيتي مدافعًا جديداً في السوق ليحل محل المدافع الكتالوني.
وأوضح البرنامج الإسباني أن إيريك جارسيا سينضم إلى كلا من بيكي ولينجليت وأراوخو بصفتهم قلوب دفاع الفريق الكتالوني لأن كلا من صامويل أومتيتي وتوديبو أصبحوا خارج حسابات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.
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