ميدو: نفسي الزمالك يكسب بطولة أفريقيا للرد على كارتيرون.. وما حدث من التعاون عيب

أكد أحمد حسام ميدو، أنه يتمنى تتويج الزمالك بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؛ للرد على الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

وقال "ميدو"، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "نفسي الزمالك يكسب أفريقيا لكوني زملكاويًا أولا، وثانيا للرد على رحيل كارتيرون".

وأضاف ميدو "ما حدث من كارتيرون مع الزمالك وإدارة التعاون السعودي عيب ولا يصح".

وختم ميدو حديثه، قائلا "تغريدة محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي لم تكن في محلها ويجب أن يراجع نفسه على ما فعله خاصة أن كارتيرون رحل عن الزمالك في وقت صعب".