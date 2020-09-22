طارق العشري: تعرضت للخيانة من إدارة المصري البورسعيدي.. فيديو

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز، رغم تلقيه هزيمة فى اللقاء الذى أقيم اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال العشري فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أحاول جاهدًا مع فريق حرس الحدود لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة على الرغم من ضغط المباريات، وكنت ندًا قويًا لفريق بيراميدز فى مواجهة اليوم".

وعن أزمته مع نادي المصري: "تنازلت عن جزء من مستحقاتي للفريق البورسعيدي، وحصلت على الباقي، وكنت أريد أن أسعد جماهير النادي ولكن لم يحالفني التوفيق، وتعرضت للخيانة من جانب إدارة النادي".

وأعلنت إدارة نادي المصري رحيل طارق العشري وتعيين علي ماهر بدلا منه .