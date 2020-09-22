ميدو: قميص منتخب مصر خسارة في سمير صبري

انتقد أحمد حسام ميدو، سمير صبري لاعب منتخب مصر السابق ونادي إنبي، والذي يتواجد حاليا في الدوحة. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "سمير صبري خرج ليقول إن اللعب في رابعة أفضل من اللعب بمنتخب مصر، وهذه سقطة كبيرة". أضاف: "من المفترض إنك مصري وشرف لك ارتداء قميص منتخب مصر، ولكن خسارة فيك القميص". واختتم حديثه قائلا: "سمير صبري كان لا يستحق شرف ارتداء قميص منتخب مصر".

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