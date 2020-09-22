أحمد عيد: كنت بموت نفسي في مبارياتي ضد الزمالك

أكد أحمد عيد نجم الزمالك الأسبق أنه كان يبذل قصارى جهده في المباريات التي يخوضها ضد الزمالك.

وقال أحمد عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "كنت بموت نفسي ضد الزمالك، وهذا ما تربيت عليه في النادي، وهذا هو الاحتراف".

وأضاف: "المشير طنطاوي سبب تغيير وجهتي من إنبي إلى حرس الحدود".

وختم حديثه قائلا: "في حرس الحدود كنا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وكنا فريقا رائعا، ونلعب 4-4-2، والمشير طنطاوي دعمنا، ودعم أيضا كابتن طارق العشري".