أخبار الزمالك.. ميدو ينصح بالتعاقد مع كوبر أو باتشيكو.. رحيل عواد.. ومرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم الاثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

نصح أحمد حسام ميدو، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتعاقد مع باتشيكو أو هيكتور كوبر لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، على مصير عدد من اللاعبين، على رأسهم فرجاني ساسي ومحمد عواد، وموقف النادي من عرض احتراف مصطفى محمد.

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على العقوبات الصادرة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الصادرة ضده اليوم، الإثنين، بعد هجومه على اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني.

Advertisements

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تهنئة للنادي الأهلي على التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الجاري.

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تطورات ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأبيض في الفترة الحالية خلفا للفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق.

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات الخماسي أشرف بن شرقي ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وعبد الله جمعة.