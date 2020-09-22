أحمد عيد: ثقة حسن شحاتة كانت نقطة فارقة في مسيرتي مع المنتخب

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، أن ثقة حسن شحاتة منتخب مصر الأسبق، كانت نقطة فارقة في مسيرته.

وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "في مباراة زيمبابوي خرجت من التشكيل الأساسي لحساب سمير صبري".

أضاف: "وقتها شوقي غريب تحدث معي وقال لي إنني من أهم اللاعبين وثقة حسن شحاتة وشوقي غريب كانت نقطة فارقة معي".

وختم حديثه قائلا: "اكتسبت شخصية قوية من ثقة حسن شحاتة في شخصي".