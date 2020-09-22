أخبار الأهلي.. حسام حسن قريبا في قناة النادي.. طائرة الرجال تكتسح الزمالك 3\0.. النادي يشكو النجم الساحلي والاتحاد التونسي لـ ال...

نشر موقع "دوت الخليج"، اليوم الإثنين ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

كشفت مصادر خاصة عن ظهور الأسطورة حسام حسن النجم التاريخي للنادى الأهلي عبر قناة النادي خلال الفترة القليلة المقبلة .

لا صوت يعلو داخل الشارع الكروى فى مصر خلال الوقت الحالى فوق موسم الانتقالات الصيفية بين الأندية ، وموقف الأهلى والزمالك من ضم عدد من اللاعبين للتدعيم بشكل جيد قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الثاني فوزا غاليا علي الزمالك بنتيجة ٣-٠ فى عدد الأشواط في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.

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أبدت برابرا جونزاليز، الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، سعادتها بزيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، مؤكدة أنها لحظة تاريخية بالنسبة لها أن يتواجد داخل نادي القرن.

استقبلت إدارة النادي الأهلي اليوم الاثنين، بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفدًا من نادي سيمبا التنزاني الذي ضم كلا من: «بربرا جونزاليز» الرئيس التنفيذي، و«مالومو إيرك»، عضو مجلس الإدارة، في زيارة رسمية للاستفادة من خبرات الأهلي في كافة المجالات الرياضية والتسويقية، والإعلانية والإعلامية، وتعزيزًا للدور الإيجابي للأهلي في دعم الأندية الإفريقية الشقيقة.

تقدم النادي الأهلي بشكوى جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النجم الساحلي التونسي بسبب إشراكه المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي في مباريات الدوري المحلي دون دفع الغرامة المقررة.