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حسام غالي يقترب من العودة للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن وجود نية من جانب مجلس إدارة النادي الاهلي لعودة حسام غالي للعمل بالنادي مجدداً خلال الفترة المقبلة.

وتحدث ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " حسام غالي يقدم مستويات كبيرة رفقة نادي الجونة، ولديه عمل رائع في منصب مدير الكرة بالنادي ويفكر الخطيب في عودته خلال منافسات الموسم المقبل للعمل بالنادي ".

وأضاف، "محمود الخطيب مقتنع تماما بالمجهودات الذي يقدمها حسام غالي في نادي الجونة، ويدرس في الوقت الحالي رفقة لجنة الكرة عودته من جديد ".

وواصل، "حسام غالي سيتواجد في النادي الأهلي في منصب داخل النادي بناء على رغبة محمود الخطيب، الذي يفكر جديا في منصب له خلال الموسم الجديد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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