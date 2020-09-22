بشري سارة لجماهير الأهلي.. كريم نيدفيد يكشف موعد عودته للملاعب.. فيديو

قال كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلى، إنه يسير بخطوات منتظمة نحو العودة للملاعب من جديد بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وأضاف كريم نيدفيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" سعيد بتتويجنا بالدورى، حققنا بطولة مهمة وأول هدف نصل له هذا الموسم وهدفنا الثاني هو التتويج الإفريقي".

وتابع :" حالتى الصحية تتحسن من وقت لآخر والمرحلة القادمة أهم مرحلة فى التأهل، أتمنى أن أعود مع بداية الموسم المقبل، والاهلى يراعي موقفي ولا يستعجل عودتي، ومسالة انتهاء مشوارى الكروي بسبب الإصابة مجرد شائعة".

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وأردف :" اشكر محمود الخطيب لما يقدمه لى، ولكل اللاعبين ودعمه للفريق لاتصفه كلمات، ومعاملة الخطيب للاعبين المصابين تمثل دعما كبيرا لنا".

وأكد قائلا :" الأهلى يصرف كافة مستحقاتي ومكافات البطولات واسمى لم يرفع من القائمة، ولم يتأخر في أي شيء يخص علاجي أو سفري، ومقاضاة المركز الطبي الالمانى الذى تسبب فى تفاقم اصابتى بالجراحة الخاطئة قرار يخص الأهلى".

وأتم :" أحلم بالاحتراف عبر بوابة الاهلى وارفض تقييم قرار رمضان صبحي".