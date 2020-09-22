أحمد عيد يختار التشكيل المثالي للزمالك

اختار أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، التشكيل المثالي للفريق الأبيض من وجهة نظره.
وجاء تشكيل الزمالك الذي اختاره عيد عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار على النحو الآتي:
حراسة المرمى: عادل المأمور
خط الدفاع: محمد صلاح - إبراهيم يوسف - أشرف قاسم - أحمد رمزي
خط الوسط: إسماعيل يوسف - طارق حامد - حازم إمام - حسن شحاتة
الهجوم: جمال عبد الحميد - عبد الحليم علي
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