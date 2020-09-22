جيلبرتو: أحلم بالعمل في الأهلي.. وفايلر لا يقارن بـ جوزيه.. فيديو

قال الأنجولى جيلبرتو، لاعب الأهلى السابق، إنه فخور بالفترة التى قضاها بين جدران القلعة الحمراء والإنجازات التى حققها رفقة الشياطين الحمر.

وأضاف الأنجولى جيلبرتو ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" من صغري وأنا احلم بالاحتراف والجميع توقع لى ذلك وقد نجحت فى اللعب بصفوف اتليتكو الذى يعد أهلى أنجولا، ومنه انتقلت للقلعة الحمراء".

وأردف :" لعبت فى الأهلى 8 سنوات، واللعب له بمثابة فخر لى، أنا مدين له بالكثير وأتمنى أن أعمل به وأساهم فى انجازاته من الناحية الفنية كما ساهمت بها كلاعب، لأننى ابنا للنادي".

وأكمل:" لقد خضت الكثير من المباريات الصعبة بمع الأهلى، ولكن يظل اللقاء الأصعب، فى نهاية دورى 2008 -2009 والذى توجنا فيه على حساب الاسماعيلي".

وأتم قائلا :" فايلر لم يصل لمستوي جوزيه ، المدربان مختلفان عن بعضهما تماما وجوزيه لايقارن بأحد، جوزيه قاد أفضل جيل فى مصرن وعند تقيمي لمدربي الأهلى، فإن جوزيه حالة فريدة".