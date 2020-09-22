أحمد عيد: حسن شحاتة اللاعب الأكمل في تاريخ الكرة المصرية

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق أن حسن شحاتة نجم الزمالك الأسبق هو اللاعب الأكمل في تاريخ الكرة المصرية. وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "حسن شحاتة اللاعب الأكمل من وجهة نظري في الكرة المصرية". وختم حديثه قائلا: "حسن شحاتة كان لاعبا مثاليا في كل شئ من وجهة نظري".

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