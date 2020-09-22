الإيطالي باولو تراميزاني مرشحا لتدريب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن المدرب الإيطالي الذي تحدث عنه مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.
وأكد المصدر أنه ضمن القائمة النهائية الخاصة بالمدربين المرشحين لتدريب القلعة البيضاء.
وقال المصدر إن المدرب الإيطالي باولو تراميزاني مدرب سيون وأبويل السابق وهو منافس كالديرون على قيادة الزمالك حتى الآن.
ويجتمع مسئولو الزمالك حاليًا في منزل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول، في حضور فاروق جعفر والوكيلين يحيى علي ومحمد حبشي لحسم ملف المدرب.
ويفاضل الزمالك بين المدرب الايطالي والأرجنتيني كالديرون في الوقت الحالي لتولي أحدهما مهمة تدريب الفريق الأبيض ويعد الاخير الاقرب لتولي قيادة الفريق.
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