أحمد عيد عبد الملك: فرحان بهزيمة كارتيرون مع التعاون بسداسية أمام الشارقة

أعرب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، عن سعادته بهزيمة فريق التعاون السعودي، بقيادة مدربه باتريس كارتيرون، بـ6 أهداف دون رد، أمام الشارقة الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.
وقال عيد، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "سعيد بهزيمة كارتيرون بسداسية أمام الشارقة".
واختتم حديثه : "طريقة رحيل كارتيرون عن الزمالك كانت سيئة، وطبيعي أفرح في خسارته".
وكان كارتيرون رحل عن تدريب الزمالك منتقلا إلى التعاون ولكن لم يستطع الفريق السعودي تحقيق أي فوز خلال مباراتين مع المدرب الفرنسي حتى الآن.
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