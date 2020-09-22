أحمد عيد: أيمن حفني قصَّر في حق نفسه.. ومروان محسن صعبان عليا

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الفريق الأول لكرة القدم الزمالك الأسبق، أن أيمن حفني نجم الزمالك الأسبق قصَّر كثيرا في حق نفسه.

وقال عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "حفني قصر في حق نفسه وكان يستحق أن يكون في مكان أفضل ولكنه قصر في حق نفسه كثيرا".

وأضاف: "مروان محسن مهاجم الأهلي صعبان عليا بسبب تراجع مستواه حاليا خاصة أنه من اللاعبين المميزين وأنا أعلم ذلك جيدا".

واختتم حديثه قائلا: "انتقادات السوشيال ميديا أثرت سلبا أيضا على مروان محسن".