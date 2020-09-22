نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره أرسنال، مساء الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يرغب ليفربول في الحصول على الثلاث نقاط، في ثالث مباريات الريدز، في حملة الدفاع عن لقبة والذي توج به الموسم الماضي.

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وكان ليفربول قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط أيضًا، في مباراة ستشهد قوية وندية بين الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز والإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز.