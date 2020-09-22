نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مرتضى منصور بعد هزيمة كارتيرون الكارثية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على هزيمة التعاون السعودي، بسداسية نظيفة، على يد الشارقة الاماراتي، بمنافسات دوري أبطال اّسيا.
وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"دة مصير أي حد بييجي على مرتضى منصور، وليكم في سيد نوفل خير دليل".
وواصل:"كارتيرون حقق انجازه مع الزمالك خلال أسبوعين فقط وحدثت الانتكاسة مع التعاون في 48 ساعة فقط".
وأنهى تصريحاته:" هذا هو جزاء تصريحات رئيس التعاون السعودي، والله هو من له الأمر وليس هو".
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