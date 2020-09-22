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يوفنتوس يتراجع عن ضم دجيكو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يتراجع عن ضم دجيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن صفقة انتقال الدولي البوسني إيدين دجيكو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية أصبحت مهددة بالفشل.

وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن دجيكو ارتبط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالانضمام إلى يوفنتوس ولكنه في انتظار تعاقد روما مع أركاديوش ميليك نجم نابولي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس صرف النظر تمامًا عن دجيكو وقرر عدم انتظار موقفه المعقد في روما والذي يرتبط بانضمام ميليك إلى ذئاب العاصمة الإيطالية.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يتجه بكامل قوته نحو التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد وتوصل لاتفاق مع النجم الإسباني بشأن التعاقد معه لمدة 5 مواسم في حالة موافقة الروخيبلانكوس على بند حق الشراء.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يفاوض أتلتيكو مدريد الآن على وجود بند أحقية شراء في عقد استعارة النجم الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي في صيف 2021.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه في حالة حسم الأمور قريبًا فإن موراتا سيتجه غدًا إلى مدينة تورينو للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمامه إلى يوفنتوس.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن موراتا لعب في صفوف يوفنتوس خلال الفترة من 2014 حتى 2016 قبل أن يعود إلى ريال مدريد الإسباني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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