التوفيق غائب عن الفريق.. مدرب الاتحاد: سنطلب نقل مبارياتنا إلى برج العرب

أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، أن اللاعبين طلبوا من طلعت يوسف المدير الفني للفريق أن يتم تغيير الملعب المخصص لهم، واللعب على استاد برج العرب بدلًا من ملعب الإسكندرية.
وتعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأضاف محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "جمهور التالتة" المُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت": "اللاعبون طلبوا من طلعت يوسف أن يتم تغيير الملعب، واللعب على برج العرب، وإن شاء الله بدأنا التحرك في هذا الأمر".
وأكمل تصريحاته: "اللاعبون أدوا بشكل جيد في المباريات الماضية، وطلعت يوسف وضع يده على التشكيل المناسب ونقاط القوة والضعف، وأدينا بشكل جيد ولكن لا يحالفنا التوفيق، تعادلنا مع الأهلي وأضعنا ركلة جزاء وتعادلنا مع المقاولون".
وعن سبب المشادة بعد مباراة أومس الأول، قال: "بعد دخول الهدف مرمانا؛ حدث كلام غير جيد ولا يصح أن يقال من قبل الجهاز الفني للمقاولون، وعماد النحاس مشكورًا جاء واعتذر، وبقية الجهاز، فيما عدا الشخص الذي كان سببًا في الأزمة".
وعن هدف الاتحاد السكندري هذا الموسم، قال: "الأهداف تتغير حسب كل مباراة، نأخذ كل مباراة على حدى، مباراة الأهلي كنا نلعب على المكسب والمقاولون أيضًا".
واختتم: "نحاول تجميع أكبر عدد من النقاط للوصول إلى المركز الرابع أو الخامس، ومازال هناك أمل خلال 7 مباريات".
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