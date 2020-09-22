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3 أسماء جديدة لتدريب الزمالك.. مرتضى منصور يعلن تطورات ملف خليفة كارتيرون

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تطورات ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول؛ عقب الرحيل المفاجئ لـ باتريس كارتيرون لتولي قيادة التعاون السعودي .

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن اللجنه المسؤله عن اختيار المدير الفني، والمكونة من "اسماعيل يوسف ,فاروق جعفر وأحمد مرتضى عضوا مجلس الادارة وامير مرتضى المشرف على الكرة"، مجتمعه حاليا لـ اختيار المدير الفني الأنسب .

وأضاف مرتضى منصور أنه طالب اللجنة بعدم الاستعجال في اختيار المدير الفني للفريق، مشددا على انه اطلع على مطالب "جايمي باتشيكو، وجابرييل كالديرون، والإيطالي تراميزاني" ولديه علم بكل المستجدات.

وأكمل أن هناك 3 أسماء اخرى تمت إضافتها لـ قائمة اختيار اللجنة، ورفض الاعلان عن اسماء هؤلاء المدربين، مشددا على انهم مدربين عالميين، ويملكون سيره ذاتيه على مستوى عال.

وأضاف أن اللجنة تتفاوض مع هؤلاء المدربين بشان تفاصيل العقد؛ لاختيار الانسب والافضل .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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