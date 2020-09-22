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موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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تنطلق مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة فريق الزمالك، ونظيره طنطا، في الجوله الـ 29 من بطولة الدوري المصري، موسم 2019 - 2020، على ملعب استاد القاهرة .

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعه الثامنة مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت 1 " 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري  برصيد 55 نقطة من 28 مباراة، حيث حقق  16 انتصارًا و7 تعادلات، وتعرض لـ5 هزائم.

وعلى الجانب الاخر يتذيل فريق طنطا جدول الدوري برصيد 18 نقطة من 28 مباراة، جيث لم يحقق سوى فوزين فقط وتعادل في 12 مباراة وهزم في 14.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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