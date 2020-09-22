أنت قاعد على الدكة ابعد عن الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم مصطفى شوبير

فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي.
وعلق مرتضى على التصريحات التي أدلى بها مصطفى شوبير عقب تتويج الأهلي بالدوري، قائلًا: "أنت لم تقم من على دكة البدلاء ولم تشارك في أي مباراة".
وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"حذاري أن تزج باسم الزمالك، فلازلت طفلًا يجلس على الدكة".
وأكمل رسائله لحارس الأهلي:"كيف تُوجت بلقبين مع الأهلي وأنت تجلس على دكة بدلاء فريقك؟، ولكن إدارة ناديك جاملتك بالتواجد مع الفريق الأول؛ لما يقدمه والدك من مساندة للنادي عبر ظهوره الإعلامي".
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