نجم الزمالك السابق يكشف عن الخلافات داخل النادي بسبب باتشيكو وفيريرا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين عن الخلافات التي تحدث داخل النادي في الوقت الحالي بسبب مدرب الفريق الجديد.
وتحدث تامر عبد الحميد الظهير الأيمن السابق بنادي الزمالك، عن كواليس الخلاف داخل اللجنة الفنية خلال التفاوض مع باتشيكو وفيريرا لتدريب الفريق.
وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج الماتش أن اللجنة الفنية لنادي الزمالك انقسمت حول فيريرا لأكثر من سبب مثل عمره البالغ ٧٦ سنة بجانب المبلغ المالي الكبير الذي طلب المدرب الحصول عليه.
وواصل أن باتشيكو تسبب في انقسام داخل اللجنة أيضا لأنه سبق وهرب من النادي مما جعل أكثر من شخص باللجنة يتحفظ عليه ولم يتم الاستقرار حتى الآن على المدرب.
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