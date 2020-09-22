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يوفنتوس يقترب من استعادة نجمه السابق

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي يوفنتوس لتدعيم خط هجومه من خلال استعاده مهاجمه السابق، لضمه هذا الصيف، وذلك بعد الصعوبات التي تواجه إدارة النادي في حسم صفقة إيدين دجيكو، نجم روما.

وكان يوفنتوس قد حدد في وقت سابق أن دجيكو هدفًا أساسيًا لتدعيم الفري، إلا أن صعوبة التوصل لاتفاق بين الطرفين عرقل صفقة البيانكونيري.

وكشفت قناة "كواترو" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن يوفنتوس توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد على ضم لاعبه، ألفارو موراتا، وذلك بعد رغبة اللاعب في العودة لإيطاليا.

وقالت الصحيفة: إن اليوفي دخل في مفاوضات متقدمة مع الروخي بلانكوس لاستعارة مهاجم ريال مدريد السابق، لمدة موسم، مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء نظير 45 مليونا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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