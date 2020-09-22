نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يلحق بـ"فيدال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل أرتورو فيدال، نجم وسط فريق برشلونة الإسباني إلى إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المتوقع أن يلحق به، جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة، وينتقل لأحد أندية الدوري الإيطالي، حسب ما أكدت تقارير صحفية.

وأكدت التقارير أن وكيل فيربو سيسافر لمدينة بيرجامو، من أجل مواصلة المحادثات مع نادي أتالانتا، الذي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر البارسا.

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وسيقوم وكيل أعماله مع أتالانتا، بالتفاوض حول الشروط الشخصية للاعب، في الوقت الذي يرغب فيه النادي الإيطالي بتخفيض راتب فيربو.

ويتقاضى فيربو في برشلونة مبلغ 1.4 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم بالإضافة إلى المكافآت حيث يصل إجمالي راتبه إلى 1.7 مليون.

في المقابل يريد أتالانتا منح اللاعب الإسباني 1.2 مليون يورو، وقد تصل وتتجاوز 1.7 مليون، إذا تم تحقيق جميع أهداف الفريق.

جدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم إغلاق الصفقة، حيث يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاق في الساعات القليلة المقبلة.