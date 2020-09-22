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نجم الأهلي يكشف حقيقة نهاية مشواره بسبب الإصابة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف حقيقة نهاية مشواره بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي للمرة الأولى عن الإصابة التي تعرض لها وغاب على أثرها لفترة طويلة عن الملاعب ومدى دعم النادي له.

وأكد كريم نيدفيد أن بطولة الدوري تكون دائما هامة للاعبين في كل موسم لأن الأهلي دائم يستهدف حصد كل البطولات الذي يشارك بها.

وقال نيدفيد في تصريحات لبرنامج الماتش:"حالتي الصحية تتحسن من وقت لأخر خلال الفترة الجارية والأمور مستقرة".

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وتابع أن ما تردد عن انتهاء مشواره الكروي بسبب الإصابة عار تماما من الصحة وإجتهادات ليس لها علاقة بالواقع مؤكدا أن الأمر مستقر الأن تماما.

وأضاف أن الأهلي يصرف مستحقاته المالية ومكافأت البطولات كأنه متواجد ويشارك في المباريات.

وأتم أنه يشكر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على دعمه المستمر له خلال فترة إصابته هذه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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