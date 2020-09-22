متعملش عقلك بعقله يا ابني.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ مرتضى منصور.. شاهد

يأتى ذلك بعد تعليق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها مصطفى شوبير عقب ‏تتويج الأهلي بالدوري، قائلًا: "أنت لم تقم من على دكة البدلاء ولم تشارك ‏في أي مباراة".‏

وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"حذاري أن تزج باسم الزمالك، فلا زلت طفلًا يجلس على ‏الدكة".‏ وأكمل رسائله لحارس الأهلي:"كيف تُوجت بلقبين مع الأهلي وأنت ‏تجلس على دكة بدلاء فريقك؟، ولكن إدارة ناديك جاملتك بالتواجد مع ‏الفريق الأول؛ لما يقدمه والدك من مساندة للنادي عبر ظهوره الإعلامي".‏

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