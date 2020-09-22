يتقاضي ما يوازي الـ3 ملايين دولار| شوبير يحسم الجدل حول رحيل فايلر.. وتفاصيل مفاوضات ضم محمد إبراهيم

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " أون تايم سبورت "أن فايلر يحصل مع الأهلي على راتب بقيمة 2.4 مليون في الموسم مع صرف راتب شهرين عقب التتويج بـ لقب بطولة الدوري اي 400 ألف دولار مما يوازي العرض الذي ردد البعض أن فايلر تلقاه من الدوري السعودي.
وأضاف شوبير أن فايلر سعيد بتواجده في الأهلي خاصة في ظل توفير مجلس الإدارة لـ كافة متطلباته وتحقيق بطولة الدوري إضافة لـ الوصول لـ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وامكانية حسم اللقب الافريقي.
اما عن صفقة ضم محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة فأكد أن هناك بعض المفاوضات لضم اللاعب خلال الفترة الحاليه بالاضافة لموافقة المقاصة على رحيله مشددا على أن اللاعب أيضا تلقي عرضا إماراتيا .
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