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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال بيتيس، مساء السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

يرغب ريال مدريد في الحصول على الثلاث نقاط، في ثاني مباريات الفريق الملكي، في حملة الدفاع عن لقبة والذي توج به الموسم الماضي.

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وكان ريال مدريد قد تعادل في افتتاحية الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد، بدون أهداف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل ريال بيتيس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز العاشر برصيد نقطة واحدة، ويتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الأولى والتي تأجلت بسبب مشاركة الفريق الملكي في بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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